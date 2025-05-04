В Івано-Франківському перинатальному центрі відкрили терасу для відпочинку

В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі відкрили терасу для пацієнтів та працівників.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Символічно, що відкриття відбулося саме у Місяць обізнаності про ментальне здоров’я, адже піклування про емоційний стан пацієнток — важлива частина якісної медичної допомоги.
“Сьогодні в нашому закладі з’явився новий простір для відпочинку, прогулянок і відновлення — тераса, облаштована згідно з усіма нормами безпеки та комфорту”, – йдеться у дописі.
Проєкт реалізовано у межах ініціативи «Роблю по-людськи» за підтримки UNICEF Ukraine та коштів обласного бюджету.