У Франківську просто неба відбувся концерт італійської музики. ФОТО

На площі біля обласної філармонії імені Іри Маланюк в Івано-Франківську просто неба відбувся концерт італійської музики.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Ініціатива італійської асоціації «Anteas Alessandria» у співпраці з Івано-Франківською Архієпархією УГКЦ, Івано-Франківською ОВА, Обласною філармонією ім. Іри Маланюк та благодійною організацією «Мізерікордія» зібрала на вечірньому заході представників різних культур та військовослужбовців, пишуть Версії.

“Коли серце втомлене, а на душі тривога — музика допомагає відновитися та перезавантажитись”, – зазначила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, наголошуючи на цілющій силі мистецтва у непрості часи.

На заході виконавці та солісти подарували поціновувачам музичного мистецтва невіддільні емоційні враження, виконуючи добре відомі хіти італійських гуртів та виконавців.

Серед присутніх на заході були не лише жителі міста, але й українські захисники, а також італійські спортсмени на колісних кріслах, які провели майстер-клас з тенісу на візках. Кількома годинами раніше Джанлука Косентіно та П’єтро Маццеї, професійні спортсмени з тенісу на візках, на тенісних кортах на «Олімпі» поділилися своїм досвідом, демонструючи можливості паралімпійського спорту. Лука Б’янкі, президент лижного клубу «Білі стріли 2.0», презентував лижний спорт на інвалідних візках, розширюючи можливості для розвитку паспорту в регіоні.

“Щиро дякую Президенту італійської асоціації Anteas Alessandria Лучано Картолано за ініціативу, а також Івано-Франківській Архієпархії УГКЦ — за сприяння в організації вечора”, – відзначила очільниця області, подякувавши усім організаторам за значущий внесок у міжнародну співпрацю.

Італійські благодійники не обмежилися лише культурною програмою, а також передали інвалідні візки та тенісні ракетки для підтримки українських параспортсменів, демонструючи практичну допомогу українському народові.

Акція «Peace’n’Roll», що в перекладі означає «рок-н-рол заради миру», стала яскравим втіленням міжнародної солідарності та підтримки України.

“Разом — ми сильніші”, – наголосила Світлана Онищук, висловлюючи вдячність італійським друзям за підтримку та солідарність у боротьбі за мир та свободу України.

Співпраця між Італією та Івано-Франківщиною має довгу історію гуманітарної підтримки – з початком повномасштабної війни в Україні асоціація «Anteas Alessandria» стала одним з найбільш активних міжнародних партнерів регіону. Завдяки спільним зусиллям вдалося евакуювати понад вісімдесят осіб з прифронтових територій, здійснити відновлювальні роботи у зруйнованих житлових будинках та організувати доставку значних обсягів гуманітарної допомоги.

Цьогоріч у березні італійські благодійники зробили ще один вагомий внесок, передавши благодійній організації «Мізерікордія» два спеціально обладнані автомобілі для перевезення осіб з інвалідністю. Окрім матеріальної допомоги, італійські партнери забезпечили можливість отримання медичної допомоги для найбільш потребуючих – у клініці міста Турин лікування проходили дев’ятеро важкохворих дітей з України, що стало можливим завдяки співпраці з Івано-Франківським центром журналістської солідарності, обласною дитячою лікарнею та Благодійним фондом «Фундація доброчинців».

У партнерстві з Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією найближчим часом буде реалізовано низку спортивних і культурних ініціатив. Серед них — заходи для ветеранів, вечори італійської музики, а також масштабна програма з розвитку інклюзивного спорту.