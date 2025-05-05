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Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів

Автор: Олег Мамчур
05/05/2025 07:51
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За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1260 військових та 303 одиниці різної техніки.

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Про це у понеділок, 5 травня, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 958070 (+1260) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10763 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 22411 (+8)
  • артилерійських систем ‒ 27370 (+43)
  • РСЗВ ‒ 1377 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1155 (0)
  • літаків ‒ 372 (0)
  • гелікоптерів ‒ 335 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34997 (+137)
  • крилаті ракети ‒ 3196 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47250 (+109)
  • спеціальна техніка ‒ 3870 (0)