Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів

За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1260 військових та 303 одиниці різної техніки.
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Про це у понеділок, 5 травня, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 958070 (+1260) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10763 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 22411 (+8)
- артилерійських систем ‒ 27370 (+43)
- РСЗВ ‒ 1377 (+1)
- засоби ППО ‒ 1155 (0)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34997 (+137)
- крилаті ракети ‒ 3196 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47250 (+109)
- спеціальна техніка ‒ 3870 (0)