Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів

За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1260 військових та 303 одиниці різної техніки.

Про це у понеділок, 5 травня, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.25 орієнтовно становлять: