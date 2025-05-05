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Припинення вогню можливе в будь-який момент і має тривати щонайменше 30 днів, – Зеленський
Диван на коліщатках в темній вітальні

Припинення вогню можливе в будь-який момент і має тривати щонайменше 30 днів, – Зеленський

Автор: Олег Мамчур
05/05/2025 08:12
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Президент Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню в Україні можливе абсолютно у будь-який момент і має тривати щонайменше 30 днів.

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Про це він повідомив під час спільної пресконференції із чеським колегою Петером Павелом.

Під час прес-конференції йшлося про дипломатичну роботу України з ключовими партнерами – США та Європою, щоб збільшити тиск на рф та змусити її піти на реальні кроки заради закінчення війни. Президент вкотре наголосив, що для цього необхідне посилення санкцій проти рф, подальша підтримка України та відчутне зростання оборонної взаємодії в усій Європі.

«Ми вважаємо, що припинення вогню абсолютно можливе в будь-який момент – хоч відсьогодні – і має тривати щонайменше 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Я вдячний Чехії за підтримку нашої позиції», – наголосив Зеленський.