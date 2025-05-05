Припинення вогню можливе в будь-який момент і має тривати щонайменше 30 днів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню в Україні можливе абсолютно у будь-який момент і має тривати щонайменше 30 днів.

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Про це він повідомив під час спільної пресконференції із чеським колегою Петером Павелом.

Під час прес-конференції йшлося про дипломатичну роботу України з ключовими партнерами – США та Європою, щоб збільшити тиск на рф та змусити її піти на реальні кроки заради закінчення війни. Президент вкотре наголосив, що для цього необхідне посилення санкцій проти рф, подальша підтримка України та відчутне зростання оборонної взаємодії в усій Європі.