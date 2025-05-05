Як в Івано-Франківську відзначили 11-ту річницю створення “Азову”. ФОТО

4 травня 2025 року в Івано-Франківську відзначили 11 річницю створення “Азову”. В інноваційному центрі “Промприлад. Реновація” провели ярмарок професій, продавали сувеніри, для охочих прочитали лекцію про бригаду.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Також в межах відзначення на перехресті вулиць Сахарова та Коновальця відбулася мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти “Не мовчи! Полон вбиває!”, повідомила кореспондентка Суспільного.

Організатор заходу, військовослужбовець 12 бригади Нацгвардії України Андрій Кориневич розповідає: батальйон “Азов” створили 5 травня 2014 року в Бердянську. Його бійці брали участь зокрема у звільненні Маріуполя, Мар’їнки, боях за Іловайськ. Річницю створення військового формування відзначають щороку.

Учасники заходу слухають відеозвернення командира “Азову” Дениса Прокопенка. Івано-Франківськ, 4 травня 2025. Суспільне Івано-Франківськ

“До 17:00 тривав ярмарок професій. Також — ярмарок сувенірної продукції від наших бійців. Усі вторговані гроші підуть на підтримку бригади. З 17:00 по 19:00 відбулася лекція, на якій розповідали про створення нашої бригади, показали весь бойовий шлях, який ми пройшли від маленького корпусу до повноцінного корпусу Національної гвардії України. І завершимо подію концертом гурту “Цвях”, — каже Андрій Кориневич.

Заходи почали опівдні з хвилини мовчання. Відтак відвідувачам організатори показали відеоролик про 86 днів оборони Маріуполя. Опісля на перехресті вулиць Сахарова та Коновальця відбулася акція “Не мовчи! Полон вбиває!”

Акція “Не мовчи! Полон вбиває!”. Івано-Франківськ, 4 травня 2025. Суспільне Івано-Франківськ

Зі слів співорганізаторки заходу Лілії Гуртовської, понад 850 бійців “Азову” і тисячі військовослужбовців з інших підрозділів наразі перебувають у полоні.

“Це — наша традиційна акція, щоб зробити гучно в Івано-Франківську і нагадати всім, що досі тисячі військових перебувають у полоні. Ми три роки тому видрукували постери для першої акції, і вони й досі актуальні, на жаль. Також ми долучилися до ярмарку — принесли вироби ручної роботи, картини, різноманітну патріотичну символіку”, — розповідає Лілія Гуртовська.

У межах акції “Не мовчи! Полон вбиває!” рідні та друзі бранців тримали в руках прапори бригад, у яких служили їхні рідні, постери з фотографіями та плакати з написами: “Почуй мій крик безвісти зниклих”, “Поверніть брата з полону”, “Шануй полеглих, допомагай живим, кричи про полонених”.

Понад 850 бійців “Азову” і тисячі військовослужбовців з інших підрозділів наразі перебувають у полоні. Суспільне Івано-Франківськ

Серед учасників акції — Марія Стасишин. Її брат Віталій три роки перебуває в російській неволі.

“19 квітня звільнили хлопців з полону. І звільнили хлопчика, який був з моїм братом у сусідній камері. Він його бачив, коли їх виводили на прогулянку. Він мені розповів, що там дуже тяжко, холодно в камерах. По 16 годин хлопцям треба стояти на ногах. Вони можуть тільки присісти тоді, коли їдять. Це дуже тяжко, коли ти дізнаєшся такі подробиці. Ми з мамою довго плакали. Дякуємо Богу, що брат живий, що ми знаємо приблизно про його стан здоров’я, хоча кажуть, що він дуже худий”, — розповідає Марія Стасишин.

На акцію прийшла дружина безвісти зниклого воїна Уляна Лабачук. ЇЇ чоловік боронив країну з березня 2022 року у складі 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Він зник 30 серпня 2024 року в Нью-Йорку Донецької області.

Акція на підтримку військовополонених відбулася на перехресті вулиць Сахарова та Коновальця. Івано-Франківськ, 4 травня 2025. Суспільне Івано-Франківськ

“Була різна інформація, але я буду вірити й чекати його живим. Ми з двома доньками молимося, віримо і чекаємо. Прийшли на акцію, бо ці люди в жодному разі не повинні бути забутими. Ми повинні бути їхнім голосом. Ми повинні залишати все і йти боротися за них так, як вони боролися за нас. Я чекаю на чоловіка, мої діти чекають на тата”, — говорить Уляна Лабачук.

Син Марії Чуйко зник безвісти 5 травня 2024 року.

“Він пропав біля села Старомайорське, що на Донеччині. Останній раз я розмовляла з ним 1 травня. П’ятого він уже був офіційно безвісти зниклим. Зверталася куди тільки можна, нічого не кажуть мені. Але я сподіваюся, що син живий, що він у полоні”, — розповідає Марія Чуйко.

Під час заходу “азовці” представили гаубицю. Івано-Франківськ, 4 травня 2025. Суспільне Івано-Франківськ

У межах відзначення 11 річниці бригади “Азов” бійці представили військову техніку.

“Є представники нашої артилерії, які приїхали до нас безпосередньо з лінії фронту. Вони зі собою привезли невелику гаубицю 105 калібру “Melara 105″, щоб продемонструвати, чим ми воюємо на фронті. Це — іноземна техніка, яка в Україну потрапила вже після повномасштабного вторгнення росіян. Також на заході можна поспілкуватися з представниками з різних підрозділів бригади, щоб зрозуміти, хто чим займається”, — каже Андрій Кориневич.

За його словами, невдовзі “азовці” оприлюднять відео, щоб люди могли ознайомитися зі специфікою роботи 12 бригади.