Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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- 5 травня – 125 років від дня заснування Кирилом Трильовським спортивно-пожежного товариства «Січ» у с. Завалля Снятинського району (1900) (нині Снятинської міської територіальної громади Коломийського району)
- 80 років від дня народження Ярослава Зарицького (1945-1996), майстра кераміки, члена НСХУ. Похований у м. Косові (нині адміністративний центр Косівської територіальної громади Косівського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.