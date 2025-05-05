ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
05/05/2025 08:50
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Отож:

  • 5 травня – 125 років від дня заснування Кирилом Трильовським спортивно-пожежного товариства «Січ» у с. Завалля Снятинського району (1900) (нині Снятинської міської територіальної громади Коломийського району)
  • 80 років від дня народження Ярослава Зарицького (1945-1996), майстра кераміки, члена НСХУ. Похований у м. Косові (нині адміністративний центр Косівської територіальної громади Косівського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.