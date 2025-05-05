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Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Івано-Франківщині 5 травня

Автор: Оксана Марушкевич
05/05/2025 09:17
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ДІМ РІА
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5 травня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують похолодання, помірний короткочасний дощ, вдень місцями — грози.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.іф

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 9-11°, вдень — 13-15° тепла.

По області вночі прогнозують 7-12°, вдень — 10-15° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 3-8°, вдень — 5-10° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду.

Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.