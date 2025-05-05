Ріки брудної води на вулицях: на Івано-Франківщині оговтуються від негоди

У неділю, 4 травня, Рогатинську громаду на Івано-Франківщині накрила негода. Град, шквальний вітер та сильна злива завдали значних збитків у кількох населених пунктах.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо.

Як повідомили у Рогатинській міській раді, одразу після стихійного лиха до постраждалих сіл виїхали представники комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) при міській раді. Після первинного огляду ситуації скликали позачергове засідання комісії.

За результатами наради ухвалили рішення про впровадження першочергових заходів для подолання наслідків негоди. Уже завтра спеціально створені комісії розпочнуть детальне обстеження територій, постраждалих від стихії, та документування збитків.

Тим часом місцеві діляться фото та відео із наслідками.