Прикарпаття серед найсумлінніших: яка кількість боргів за штрафи ТЦК в області

З початку 2025 року в Україні відкрили понад 17 тисяч виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку – несплату або ігнорування штрафів, накладених територіальними центрами комплектування (ТЦК).

У середньому щомісяця з’являється близько 4,7 тисячі нових справ. Найбільше проваджень відкрито в Києві (1 992), на Дніпропетровщині (1 946) та Сумщині (1 722), пише Місто з посиланням на opendatabot.

Натомість Івано-Франківська область опинилася серед найменших порушників — тут зафіксовано лише 57 виконавчих проваджень, що є одним із найнижчих показників по країні.

Загалом, з початку року виконавчі служби відкрили 17 007 справ щодо 15 772 осіб, з яких закрито поки лише 16% (2 779).

Найбільше серед порушників — чоловіки віком від 25 до 35 років (43,8%) та від 36 до 45 років (майже 39%). Жінок серед фігурантів — лише 0,1% (22 справи).

Унікальний випадок зафіксовано на Одещині: в Приморському районі ТЦК відкрив 7 проваджень проти одного чоловіка, що стало рекордом 2025 року.