Бійці 78 батальйону 102 бригади вітають рідний Івано-Франківськ з Днем міста. ВІДЕО

Бійці франківського 78 батальйону 102 окремої бригади ТрО ЗСУ, яка з 2022 року на Запорізькому напрямку боронить країну від російських окупантів, записали для земляків привітання з нагоди Дня міста, пише Курс

«Івано-Франківськ – це наш дім, це наш тил, це місце, де зростає надія і народжується сила. Місто сильних людей, незламного духу і великої любові до України… Сьогодні ми далеко від дому, але ваші молитви, ваші слова, ваша підтримка завжди з нами. Нехай Господь береже наше місто і кожну родину! Нехай Господь дарує всім нам бажану перемогу!» – йдеться у вітанні.