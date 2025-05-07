Ікони, вироби з глини, шеврони і смаколики – ветеранський бізнес ярмаркує у середмісті Івано-Франківська. ФОТОРЕПОРТАЖ

У День міста Івано-Франківська ветерани війни представляють на ярмарку свої товари й послуги.

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Пише Правда.іф

Також діляться досвідом із захисниками, які теж прагнуть відкрити власний бізнес.

“Приємно, що долучились представники не лише з нашого міста, а й з інших міст. Адже їм важливо обмінюватись досвідом, відчувати підтримку і втілювати в життя власні ідеї”, – стверджує очільник громади Руслан Марцінків.

Детальніше у фоторепортажі Богдана Савлюка: