Ікони, вироби з глини, шеврони і смаколики – ветеранський бізнес ярмаркує у середмісті Івано-Франківська. ФОТОРЕПОРТАЖ

У День міста Івано-Франківська ветерани війни представляють на ярмарку свої товари й послуги.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.іф
Також діляться досвідом із захисниками, які теж прагнуть відкрити власний бізнес.
“Приємно, що долучились представники не лише з нашого міста, а й з інших міст. Адже їм важливо обмінюватись досвідом, відчувати підтримку і втілювати в життя власні ідеї”, – стверджує очільник громади Руслан Марцінків.
Детальніше у фоторепортажі Богдана Савлюка: