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У Івано-Франківську на великій сцені виступить гурт KARNA
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську на великій сцені виступить гурт KARNA

Автор: Петро Якимчук
07/05/2025 17:05
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У п’ятницю, 16 травня, Citadel brewpub збирає в Івано-Франківську прихильників гуцул металу на концерт Карни: “Паті на Прикарпатті 2.0.”

Концерт відбудеться у дворі Промприладу, пише Правда ІФ

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НА САЙТ068-777-03-41

Концерт гурту KARNA в місті Івано-Франківську — «Паті на Прикарпатті 2.0 Open Air».
Велика сцена, драйвова локація в центрі міста, улюблений гуцул-метал гурт.

Безкоштовний вхід для дітей до 10 років у супроводі дорослих.
Щодо знижок та запрошень для УБД, військових, різних соціальних груп – писати на пошту ([email protected])


Всі зібрані гроші на аукціоні  будуть передані на підтримку 12-ї бригади спеціального
призначення «Азов».

Квитки вже в продажу!