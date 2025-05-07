У Івано-Франківську на великій сцені виступить гурт KARNA

У п’ятницю, 16 травня, Citadel brewpub збирає в Івано-Франківську прихильників гуцул металу на концерт Карни: “Паті на Прикарпатті 2.0.”

Концерт відбудеться у дворі Промприладу, пише Правда ІФ

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Концерт гурту KARNA в місті Івано-Франківську — «Паті на Прикарпатті 2.0 Open Air».

Велика сцена, драйвова локація в центрі міста, улюблений гуцул-метал гурт.

Безкоштовний вхід для дітей до 10 років у супроводі дорослих.

Щодо знижок та запрошень для УБД, військових, різних соціальних груп – писати на пошту ([email protected])



Всі зібрані гроші на аукціоні будуть передані на підтримку 12-ї бригади спеціального

призначення «Азов».

Квитки вже в продажу!