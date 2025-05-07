У Івано-Франківську на великій сцені виступить гурт KARNA

У п’ятницю, 16 травня, Citadel brewpub збирає в Івано-Франківську прихильників гуцул металу на концерт Карни: “Паті на Прикарпатті 2.0.”
Концерт відбудеться у дворі Промприладу, пише Правда ІФ
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Концерт гурту KARNA в місті Івано-Франківську — «Паті на Прикарпатті 2.0 Open Air».
Велика сцена, драйвова локація в центрі міста, улюблений гуцул-метал гурт.
Безкоштовний вхід для дітей до 10 років у супроводі дорослих.
Щодо знижок та запрошень для УБД, військових, різних соціальних груп – писати на пошту ([email protected])