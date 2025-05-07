У середмісті Івано-Франківська ковалі проводять майстер-клас. ФОТО

Сьогодні, 7 травня, в рамках відзначення Дня міста в павільйоні ковалів у Бастіоні стартував майстер-клас з кування.
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Проводять його майстри й учні вищого професійного училища Nº21, пише Галицький кореспондент.
Кожен охочий зможе викувати сувенір для себе – крихітного ангела.
Також ковалі будуть виготовляти різні елементи, зокрема і скоби для кріплення, які дуже потрібні військовим у зоні бойових дій. Їх передадуть на схід.
Як пояснює майстер виробничого навчання Дмитро Сухоручко, ці скоби необхідні для укріплення захисних споруд. У ВПУ Nº21 ще від початку повномасштабного вторгнення майстри і учні виготовляють буржуйки для потреб військових і скоби для бліндажів.
«Хочемо показати, що ковальство живе, – каже Михайло Бабʼяк, директор ВПУ Nº21. – Це мистецтво, яке продовжує розвиватися. Наш навчальний заклад якраз популяризує ковальство. Ми продовжуємо набір учнів на цю спеціальність, хоча і не в такій кількості, як раніше. Хочеться, аби молодь розуміла, що ковальство – це класно. Аби вони опановували цей фах, а потім створювали власну справу».