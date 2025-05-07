ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У середмісті Івано-Франківська ковалі проводять майстер-клас. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У середмісті Івано-Франківська ковалі проводять майстер-клас. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
07/05/2025 17:22
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 7 травня, в рамках відзначення Дня міста в павільйоні ковалів у Бастіоні стартував майстер-клас з кування.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Проводять його майстри й учні вищого професійного училища Nº21, пише Галицький кореспондент.

Кожен охочий зможе викувати сувенір для себе – крихітного ангела.

Також ковалі будуть виготовляти різні елементи, зокрема і скоби для кріплення, які дуже потрібні військовим у зоні бойових дій. Їх передадуть на схід.

Як пояснює майстер виробничого навчання Дмитро Сухоручко, ці скоби необхідні для укріплення захисних споруд. У ВПУ Nº21 ще від початку повномасштабного вторгнення майстри і учні виготовляють буржуйки для потреб військових і скоби для бліндажів.

«Хочемо показати, що ковальство живе, – каже Михайло Бабʼяк, директор ВПУ Nº21. – Це мистецтво, яке продовжує розвиватися. Наш навчальний заклад якраз популяризує ковальство. Ми продовжуємо набір учнів на цю спеціальність, хоча і не в такій кількості, як раніше. Хочеться, аби молодь розуміла, що ковальство – це класно. Аби вони опановували цей фах, а потім створювали власну справу».