У середмісті Івано-Франківська ковалі проводять майстер-клас. ФОТО

Сьогодні, 7 травня, в рамках відзначення Дня міста в павільйоні ковалів у Бастіоні стартував майстер-клас з кування.

Проводять його майстри й учні вищого професійного училища Nº21, пише Галицький кореспондент.

Кожен охочий зможе викувати сувенір для себе – крихітного ангела.

Також ковалі будуть виготовляти різні елементи, зокрема і скоби для кріплення, які дуже потрібні військовим у зоні бойових дій. Їх передадуть на схід.

Як пояснює майстер виробничого навчання Дмитро Сухоручко, ці скоби необхідні для укріплення захисних споруд. У ВПУ Nº21 ще від початку повномасштабного вторгнення майстри і учні виготовляють буржуйки для потреб військових і скоби для бліндажів.