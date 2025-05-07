Серія книг про Франківськ стала рекордсменом України

Сьогодні у краєзнавчому музеї Івано-Франківська зафіксували національний рекорд України. Відзнаку отримала «Найбільша краєзнавча книжкова серія з історії одного міста», інформує Правда.іф.

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З 2007 року і до сьогодні у видавництві «Лілея-НВ» вийшов 51 випуск у 53 томах книг із краєзнавчої серії «Моє місто».

«Моє місто» – так називається й історико-краєзнавче обʼєднання, до складу якого увійшло дев’ять краєзнавців, науковців, істориків та архітекторів. На даний час, після смерті відомого краєзнавця Михайла Головатого, до об’єднання належать восьмеро дослідників міста.

“Це унікальна серія книг, жодне місто України не має стільки якісних краєзнавчих видань. Дякую за можливість бути на цій презентації”, – зазначив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він вручив учасникам об’єднання “Наше місто” нагороди – “Гордість Франківської громади”.