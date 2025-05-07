ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Бійцям коломийської “Десятки”вручили нагороди

Автор: Оксана Марушкевич
07/05/2025 11:57
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Піхотинці 10 ОГШБр — це ті, хто першими зустрічає ворога, тримає позиції, витримує шквали вогню.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

До Дня піхоти командир бригади подякував їм особисто — і вручив заслужені нагороди, пише Правда.іф з посиланням на 10 Гірсько- Штурмову Бригаду.

“За кожною перемогою стоять конкретні люди. Ми пишаємось кожним із вас. Ви — опора «Едельвейсу» і незламна броня України”, – йдеться у дописі.