Бійцям коломийської “Десятки”вручили нагороди

Піхотинці 10 ОГШБр — це ті, хто першими зустрічає ворога, тримає позиції, витримує шквали вогню.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
До Дня піхоти командир бригади подякував їм особисто — і вручив заслужені нагороди, пише Правда.іф з посиланням на 10 Гірсько- Штурмову Бригаду.
“За кожною перемогою стоять конкретні люди. Ми пишаємось кожним із вас. Ви — опора «Едельвейсу» і незламна броня України”, – йдеться у дописі.