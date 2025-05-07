Бійцям коломийської “Десятки”вручили нагороди

Піхотинці 10 ОГШБр — це ті, хто першими зустрічає ворога, тримає позиції, витримує шквали вогню.

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До Дня піхоти командир бригади подякував їм особисто — і вручив заслужені нагороди, пише Правда.іф з посиланням на 10 Гірсько- Штурмову Бригаду.