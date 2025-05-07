У Карпатському національному парку маркують маршрути для туристів

На території Карпатського національного природного парку розпочали маркування туристичних маршрутів для безпечного та зручного відвідування. Нещодавно було промарковано еколого-освітню стежку “Урочище Женець – полонина Круглоявірник”.

Про це повідомляє Карпатський національний природний парк.

Маркування являє собою спеціальні позначки, знаки (маркери) туристичних маршрутів у зонах рекреації з метою забезпечення орієнтування та безпечного проходження. Знаки наносяться по маршруту послідовно, безперервно, з визначеною періодичністю в обох напрямках, з початком і кінцем. Турист не повинен витрачати час на пошук знаків і розшифровку їх змісту.

“Маркування має бути в міру контрастним за колірним вирішенням і формою, щоб вирізнятися на фоні оточуючого середовища і бути помітним на відстані і де без нього не можливо обійтись”, – йдеться в дописі.

В країнах Європи (в тому числі Україні) використовується маркування за допомогою знака у вигляді смужок, складених з більше ніж одного кольору. Така система називається Європейською і використовує три смужки — головним чином, дві білі смужки в оточенні однієї кольорової.

Червоний колір позначає найбільш важливі, складні маршрути або виходи на вершини.

Окрім прямокутних (основних), використовуються поворотні (стрілки, що вказують напрямок повороту на маршруті).

Також на стежках маршруту встановлено інформаційні стенди різного роду (географія, історія, культура тощо), що стосуються цієї місцевості. Розміщуються вказівники, застерігаючі та забороняючі знаки.