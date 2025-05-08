Якою буде погода на Івано-Франківщині 8 травня

8 травня 2025 року в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду.
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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
- Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 1-3°, вдень — 11-13° тепла.
- По області вночі прогнозують 1-6°, вдень — 8-13° тепла.
- У високогір’ї Карпат вночі — 0-5°, вдень — 5-10° тепла.
Вітер — північний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 600-900 метрів.