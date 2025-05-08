Сили оборони України зайшли в селище Тьоткіно Курської області, — ISW

Сили оборони України нещодавно перейшли українсько-російський кордон і просунулися в селищі Тьоткіно Курської області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні 7 травня.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська завдавали авіаударів по будівлі в південній частині Тьоткіного. Це вказує на те, що українські військові взяли під контроль позиції в селищі, говориться у повідомленні, пише NV.

Російські мілблогери стверджують, що Сили оборони контролюють до двох вулиць у південній частині населеного пункту. Інші воєнкори заявляють, що окупанти начебто витіснили ЗСУ, однак ISW не підтверджує цю інформацію.

Також деякі окупанти стверджують, що Сили оборони могли увійти в населений пункт Новий Шлях. ISW пише, що не фіксує геолокаційних кадрів, які б вказували на просування українських військових у цьому селі.

Фото: ISW

Українські військові не підтверджували інформацію про наступ у районі Тьоткіно Курської області.

5 травня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що завдали успішного удару по пункту управління підрозділами БПЛА біля села Тьоткіно, було ліквідовано до 20 окупантів.