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Сили оборони України зайшли в селище Тьоткіно Курської області, — ISW
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сили оборони України зайшли в селище Тьоткіно Курської області, — ISW

Автор: Олег Мамчур
08/05/2025 09:49
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Сили оборони України нещодавно перейшли українсько-російський кордон і просунулися в селищі Тьоткіно Курської області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні 7 травня.

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Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська завдавали авіаударів по будівлі в південній частині Тьоткіного. Це вказує на те, що українські військові взяли під контроль позиції в селищі, говориться у повідомленні, пише NV.

Російські мілблогери стверджують, що Сили оборони контролюють до двох вулиць у південній частині населеного пункту. Інші воєнкори заявляють, що окупанти начебто витіснили ЗСУ, однак ISW не підтверджує цю інформацію.

Також деякі окупанти стверджують, що Сили оборони могли увійти в населений пункт Новий Шлях. ISW пише, що не фіксує геолокаційних кадрів, які б вказували на просування українських військових у цьому селі.

ISW

Фото: ISW

Українські військові не підтверджували інформацію про наступ у районі Тьоткіно Курської області.

5 травня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що завдали успішного удару по пункту управління підрозділами БПЛА біля села Тьоткіно, було ліквідовано до 20 окупантів.