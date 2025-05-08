МВС готує нові правила для отримання водійського посвідчення

В Україні нові правила отримання водійського посвідчення стануть суворішими. Основні зміни стосуються практичної частини іспиту, а саме – збільшення інтервалів між спробами у разі невдачі.

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Згідно з новим проєктом наказу, який наразі винесено на громадське обговорення, після першої невдалої спроби скласти практичний іспит наступну спробу можна буде зробити не раніше ніж через 10 днів.

Якщо провалити і другу спробу – чекати доведеться вже 20 днів. А після третього провалу і кожного наступного – не менше 30 днів з моменту попередньої здачі.

Варто зазначити, що теоретичну частину іспиту вирішено не змінювати, натомість акцент зроблено на підвищенні якості практичної підготовки водіїв.

У МВС підкреслюють, що ці нововведення спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху та вдосконалення навичок керування транспортом серед майбутніх водіїв.