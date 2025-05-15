Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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15 травня – Міжнародний день сім’ї. День сім’ї в Україні;
– Всесвітній день вишиванки;
– 75 років виповнюється Дмитрові Ужитчаку (1950), поету, автору збірок «Голод», «Король Кароль», уродженцю с. Великий Ключів Коломийського району (нині Нижньовербізької територіальної громади Коломийського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.