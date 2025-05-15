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Якою буде погода на Івано-Франківщині 15 травня

Автор: Оксана Марушкевич
15/05/2025 09:17
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Синоптики прогнозують 15 травня по місту Івано-Франківську та області хмарну погоду, значний дощ. Вітер південно- західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 6-8°, вдень 14-16° тепла.

По області: вночі 5-10°, вдень 11-16 ° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі від 2° морозу до 3 ° тепла, вдень 1-6 ° тепла.

Медико-метеорологічні умови 3-го типу

Видимість на автошляхах 2-4 км.