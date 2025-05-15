Руслан Марцінків провів урок про місто для першокласників ліцею №15

Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків провів незвичайний урок для наймолодших учнів міста – першокласників Ліцею №15. Діти, затамувавши подих, слухали розповіді про історію рідного Франківська та особисті спогади міського голови. Ця зустріч стала особливою подією як для школярів, так і для самого міського голови, який із задоволенням відповідав на численні дитячі запитання.

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Йдеться на сайті міського голови, пише Правда.іф.

Після нещодавнього цікавого уроку, який міський голова Руслан Марцінків провів для старшокласників природничо-математичного ліцею, молодші учні також загорілися бажанням зустрітися з ним. За словами заступниці директора департаменту освіти і науки Ольги Шендрик, малеча з нетерпінням чекала на цю подію, адже для них це була унікальна можливість поспілкуватися з міським головою та дізнатися від нього про рідний Івано-Франківськ.

“Перш за все міський голова розпочав такі уроки в природничо-математичному Ліцеї з старшокласниками і молодші школярі теж виявили бажання поспілкуватися з міським головою. І власне в рамках святкування дня міста, а також в рамках спецкурсу «Мій Івано-Франківськ». Десь пішли на зустріч школярам й батькам, і міський голова погодився провести інтерактивний урок для наших молодших діток. Це дуже добре, бо дітки з радістю чекали на нього. Адже міський голова знайшов час поспілкуватися і розказати своє бачення історії міста та про наш Франківськ цікаво для них”, – зазначає заступниця директора департаменту освіти та науки Ольга Шендрик.

Директор Ліцею №15 Василь Бойчук розповів, що візит міського голови став одним із яскравих моментів святкування Дня міста та частиною шкільного проекту “Франківське серденько в маленьких рученятах”. За його словами, увага до наймолодших учнів є особливо цінною.

“Різні у нас були заходи, і це один з таких заходів в початковій школі «Франківське серденько в маленьких рученятах» і наша початкова ланка підготувала таку виставку і презентацію на різних поверхах. Готувалися, щоб пам’ятати наше місто. Міський голова вибрав перший клас, це дуже приємно, що він приділив увагу нашому ліцею, прийшов до наших дітей. Ми дуже раді цьому, і ви бачите, що і діти теж дуже раді , і знають міського голову. Це дуже добре”,- розповідає директор Ліцею №15 Василь Бойчук.

У 1-Б класі, класною керівницею якого є Наталія Іванівна навчається 29 допитливих дітей. Вона з теплотою розповіла, що для маленьких учнів цей урок став неабиякою подією, що, безсумнівно, залишиться в їхній пам’яті надовго.

“Ви знаєте, місто є завжди важливе, і воно завжди в наших серцях. І саме з таких маленьких діток, з їхніх малюночків, розповідей, починається історія нашого міста. Звичайно, коли приходить до них відома людина, це для них великий плюс. Думаю і вдома мають, що розказати, адже до чогось великого ми йдемо з маленького. З таких маленьких діток”,- з усмішкою говорить Наталія Іванівна.

З особливим захопленням про зустріч з міським головою розповів першокласник Ліцею №15 Олександр Фочук. У його дитячій пам’яті міцно закарбувалися незвичайні історії про рідне місто, почуті від самого Руслана Марцінківа.

“Я запам’ятав, що він найбільше любив інформатику. Він розповідав, що в Ратушу можна зайти підземними ходами вільно. Ще я запам’ятав, що опришків колись туди кидали. Я би хотів щоб мер ще приходив до нас і забрав наші малюнки, бо він дав завдання намалювати своє улюблене місце, і ратушу. В мене чудові враження”,- ділиться враженнями учень Олександр.

Підсумовуючи зустріч з першокласниками, міський голова Руслан Марцінків поділився своїми теплими емоціями від спілкування з наймолодшими мешканцями міста. Він зазначив, що розмова з такими маленькими дітьми вимагала особливого підходу. Адже потрібно було цікаво та доступно розповісти їм про рідний Франківськ, його історію та особливості.