В Івано-Франківську тестують 5G

14 травня 2025 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) надала дозволи ТОВ «Хуавей Україна» (Huawei) та ТОВ «Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна» (Nokia) провести випробування технології 5G NR у трьох містах, серед них і в Івано-Франківську, пише КУРС з посиланням на dev.ua.

Тестування триватиме з 14 травня до 31 липня 2025 року на мережі ПрАТ «ВФ Україна» (Vodafone). ТОВ «Хуавей Україна» проведе випробування радіотехнології «Міжнародний мобільний зв’язок IMT», з базовим стандартом 5G в Івано-Франківську та Кропивницькому.

«Випробування радіотехнології „Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок

IMT-2020“, з базовим стандартом 5G Non Stand Alone заплановане з метою визначення перспективи використання радіочастотного спектра у більш спектрально-ефективній технології NR у порівнянні з чинною (LTE TDD) та набуття практичного досвіду переходу від технології 4G (LTE) до технології 5G Non Stand Alone. Під час таких випробувань передбачається використання тестових базових станцій міжнародного рухомого (мобільного) зв’язку IMT (LTE, 5G NR) торгівельної марки Huawei моделі DBS5900, з віддаленим радіочастотним блоком моделі RRU5818 поза межами приміщення», — йдеться в обґрунтуванні до проєкту рішення НКЕК.

ТОВ «Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна» проведе тестування технології 5G NR у Винники Львівської області. Інтеграція радіообладнання буде проводитись в комерційне обладнання PS Core Huawei.

«Мета демонстрації — показати максимальну працездатність у польових умовах та оцінити електромагнітну сумісність технології 5G NR, що дозволить оператору оцінити покращення ефективності використання частотного спектра та витрати на впровадження цієї системи», — говориться у документі комісії.

Кожна компанія зобов’язана надати офіційний звіт про результати випробувань протягом одного місяця після їх завершення.