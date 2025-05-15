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Під час ранкової атаки "шахедів" в укриттях Івано-Франківська перебували лише 4 людини
Диван на коліщатках в темній вітальні

Під час ранкової атаки “шахедів” в укриттях Івано-Франківська перебували лише 4 людини

Автор: Олег Мамчур
15/05/2025 10:53
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав містян реагувати на повітряні тривоги та додав, що під час ранкової атаки “шахедів” захисними спорудами цивільного захисту скористалася лише четверо людей.

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Про це він розповів в ефірі радіо “Західний полюс” 15 травня, пише Бліц-Інфо.

“Те, що ми далеко від лінії фронту, це не означає, що ворог не буде завдавати ударів. Я би рекомендував зараз, особливо протягом тижня, реагувати на повітряні тривоги. До речі, в укриттях міста, а це всі навчальні заклади, було всього-на-всього чотири особи. На всьо місто Івано-Франківськ”, – сказав Марцінків.

до теми: Працювала ППО: Франківщину атакували російські шахеди, – Онищук

Нагадаємо, вранці 15 травня ударні БпЛА типу “шахед” атакували Івано-Франківськ. У місті було чутно чотири вибухи. Також відомо й про пожежу на одному з об’єктів.