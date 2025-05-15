Над заходом України збили 14 “шахедів”

Вночі та зранку 15 травня російські агресори атакували західний регіон України ударними безпілотними літальними апаратами.

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Про це військові повідомили на facebook-сторінці, інформує Правда.

“Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності знищили 14 ударних БпЛА типу “Shahed”, – йдеться у повідомленні.

Загалом росіяни запустили 110 дронів. Повітряні сили збили 62 ударних БпЛА типу Shahed.

до теми: Працювала ППО: Франківщину атакували російські шахеди, – Онищук

Нагадаємо, вранці 15 травня ударні БпЛА типу “шахед” атакували Івано-Франківськ. У місті було чутно чотири вибухи. Також відомо й про пожежу на одному з об’єктів.