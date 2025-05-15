На війні загинув актор і телеведучий Максим Неліпа

На війні проти РФ 12 травня загинув український ведучий, колишній актор “Дизель шоу” і військовослужбовець Максим Неліпа.

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Про загибель Максима Неліпи повідомили музикант і військовий Микола Сєрга, ведуча Олена Філонова й актор Дмитро Оскін.

“У бою загинув наш колега, телеведучий Макс Неліпа. Не вірю, важка втрата. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Макс, твоя посмішка завжди буде в нашій памʼяті”, – написала Філонова.

Своєю чергою актор Дмитро Оскін поширив скриншот допису дружини Максима Неліпи Тамари.

Вона написала, що її чоловік загинув у бою 12 травня. За її словами, у частині, де служив Неліпа, повідомили, що триває слідство і про його загибель “поки що ще дуже мало інформації”.

Фото: скриншот, фейсбук Дмитра Оскіна

Фото: instagram.com/stories/thekolya

Максим Неліпа – український актор та телеведучий, учасник проєктів “Дизель Студіо”. На телебаченні він також працював у програмі “Програй мільйон” (ICTV), лотереї “Хто там?” (УТ-1 та 1+1), проєкті “Народна зірка” (“Україна”). Брав участь у “Танцях з зірками” та грав у КВК.

Неліпа вступив до лав ЗСУ у березні 2022 року. Був командиром розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ.