До Дня Незалежності мер Франківська планує першим перетнути новий міст на Пасічну

Міський голова Руслан Марцінків поділився планами особисто випробувати новозведений міст на Пасічну вже у серпні, символічно приурочивши перший проїзд до Дня Незалежності України.

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Як повідомляє видання «Правда» з посиланням на радіоефір «Західного полюсу», повноцінне відкриття мосту для автомобільного руху очікується восени — орієнтовно в жовтні або листопаді.

Це залежить від завершення всіх будівельних робіт та офіційного введення об’єкта в експлуатацію.

Станом на зараз конструкцію мосту частково насунули. У травні планують опустити її на проєктну позначку, що дозволить перейти до наступного етапу — облаштування під’їзних шляхів з боку вулиці Хіміків. Там, зокрема, передбачено оновлення водогону. Паралельно ведуться роботи з гідроізоляції, антикорозійного захисту металевих елементів, встановлення перил та монтажу освітлення. Асфальтне покриття укладатимуть вже поверх гідроізоляційного шару.

Очікується також доставка огорож і елементів безпеки, виготовлених у Німеччині. За оптимістичним сценарієм, завершення всього комплексу робіт можливе вже до осені — за умови сприятливої погоди та відсутності технічних ускладнень.

Старий міст при цьому залишатиметься відкритим для руху. Там проведуть лише необхідні протиаварійні заходи: укріплення балок і опор з нижньої частини конструкції.