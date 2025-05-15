Контракт 18–24 у 12-й бригаді «Азов»: як стати частиною легендарного підрозділу

12-та бригада «Азов» стала справжнім символом стійкості, незламності та боєздатності. Її концепція полягає у залученні вмотивованих добровольців, створенні професійної команди та братерстві. Якщо ти хочеш стати частиною азовській сім’ї, заповнюй анкету добровольця.

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Детальніше про контракт можна дізнатися за посиланням: https://azov.org.ua/contract-18-24/ на сайті бригади.

Що таке контракт 18–24 в «Азові»?

«Контракт 18–24» — це ініціатива МО, за якою повнолітні добровольці від 18 до 24 років можуть підписати контракт тривалістю в рік. Ця програма передбачає особливий пакет пільг і гарантій:

служба триватиме 365 днів, після яких можна завершити дію контракту;

після завершення строку служби можна виїжджати за кордон;

загальна сума виплат складає 1 млн грн, з яких 200 тис. виплачуються одразу;

додаткові виплати можуть сягати до 120 тис. грн на місяць, передбачені доплати за бойові завдання.

Повний перелік бонусів і умов вказано на сайті бригади. На додачу під час служби у 12-й бригаді «Азов» ти отримуєш надійних побратимів і досвідчених командирів.

Вимоги до кандидатів

Основна вимога — вік кандидата. Але додатково враховують наявність повної загальної середньої освіти, придатність до служби в війську за станом здоров’я та відсутність судимостей.

Добровольці повинні надати документи, що підтверджують ці вимоги. Досвід і специфічні знання не пріоритетні.

Ким можна служити за контрактом 18–24?

Наразі для молодих добровольців доступні вакансії стрільця, кулеметника, гранатометника та снайпера. Список може змінюватися, тож дивись актуальні дані на офіційному сайті.

Кандидату потрібно заповнити анкету, вказавши контактні дані. Далі з ним зв’яжуться рекрутери для співбесіди. Вступити до лав славетної бригади варто, якщо ти хочеш отримати повну підготовку перед службою в бойовому підрозділі, комфортну адаптацію у війську та якісне спорядження.

У 12-й бригаді «Азов» добровольців чекають унікальний бойовий досвід, гідна винагорода і підтримка побратимів. Якщо готовий діяти, заповнюй анкету та долучайся до тих, хто творить історію.