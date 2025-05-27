Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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27 травня – 155 років від дня народження Володимира Охримовича (1870-1931), етнографа і громадського діяча, родом з с. Велдіжа (Шевченкове) Долинського району (нині Вигодської селищної територіальної громади Калуського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.