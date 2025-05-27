Погода в Івано-Франківську та області 27 травня

27 травня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями та помірний дощ.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
- Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 7-9°, вдень — 16-18° тепла.
- По області вночі прогнозують 4-9°, вдень — 13-18° тепла.
- У високогір’ї Карпат вночі — 1-6°, вдень — 4-9° тепла.
Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.