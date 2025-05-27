У Коломийському районі проводяться роботи з укріплення берегів і зведення дамб

У Нижньому Вербіжі на Івано-Франківщині тривають роботи з будівництва водозахисних споруд щоб захистити громаду від паводків.

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Повідомляє Світлана Онищук, пише Правда.іф.

У межах природоохоронного проєкту, профінансованого з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, у селі Нижній Вербіж проводяться роботи з укріплення берегів і зведення дамб.

-У 2023 році на проєкт було спрямовано 4 млн грн.

-У 2025 році – передбачено понад 12 млн грн.

На сьогодні

Зведено дамбу на р. Сопівка:

— 1300 м по лівому березі

— 750 м по правому березі.

Завезено 2800 тонн каменю для берегоукріплення.

Розчищено територію від заліснення на 90%.