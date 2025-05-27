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У Коломийському районі проводяться роботи з укріплення берегів і зведення дамб

Автор: Оксана Марушкевич
27/05/2025 09:49
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У Нижньому Вербіжі на Івано-Франківщині тривають роботи з будівництва водозахисних споруд щоб захистити громаду від паводків.

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Повідомляє Світлана Онищук, пише Правда.іф.

У межах природоохоронного проєкту, профінансованого з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, у селі Нижній Вербіж проводяться роботи з укріплення берегів і зведення дамб.

-У 2023 році на проєкт було спрямовано 4 млн грн.

-У 2025 році – передбачено понад 12 млн грн.

На сьогодні

  • Зведено дамбу на р. Сопівка:

— 1300 м по лівому березі

— 750 м по правому березі.

  • Завезено 2800 тонн каменю для берегоукріплення.
  • Розчищено територію від заліснення на 90%.

“Повені та паводки — болюча тема для жителів Нижнього Вербіжа на Коломийщині. Через чотири гірські річки, що протікають через село, щороку вода завдає шкоди домівкам, угіддям, об’єктам інфраструктури.

Роботи тривають, потрібен системний підхід для вирішення проблеми, що роками турбувала людей.

Безпека громад — у пріоритеті”, – йдеться у дописі.