Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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9 червня – 95 років від дня народження Володимира Войцюка (1930-2010), українського патріота і мецената з США, уродженця смт Єзуполя Тисменицького району (нині адміністративний центр Єзупільської територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.