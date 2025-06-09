Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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9 червня – 95 років від дня народження Володимира Войцюка (1930-2010), українського патріота і мецената з США, уродженця смт Єзуполя Тисменицького району (нині адміністративний центр Єзупільської територіальної громади Івано-Франківського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.