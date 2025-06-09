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“Дзвінок з дитинства”: франківців запрошують та комедійний стендап Володимира Шумка
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Дзвінок з дитинства”: франківців запрошують та комедійний стендап Володимира Шумка

Автор: Ігор Василик
09/06/2025 08:54
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Івано-Франківськ, це твій “Дзвінок з дитинства”

Уперше в нашому місті — театральний стендап Володимира Шумка. Це не просто гумор. Це розмова про те, що зачіпає кожного з нас.

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“Дзвінок з дитинства” — це про перші страхи, перше кохання, перший дощ і ті моменти, які сформували нас такими, якими ми є сьогодні. Смішно, щиро, з іронією й любов’ю до себе.

Коли: 13 червня, 19:00

Де: Філармонія

Подія для тих, хто хоче не просто посміятись, а й почути себе.

Квитки на виставу можна придбати за посиланнням