Сезон квасу-2025 стартував із нового напою

Тернопільська пивоварня презентує смачну і натуральну новинку – квас живого бродіння “Опілля Чорний“.

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Це справжній темний квас, в якому максимум смаку та аромату житнього солоду. Добірні натуральні складники і традиційний спосіб виробництва забезпечують природну користь напою. Глибокий колір карамелі, насичений смак і запашний житній аромат роблять квас “Опілля Чорний” неперевершеним. Його легка кислинка додає особливого характеру напою.

«Дбаючи про задоволення різних смаків споживачів, «Опілля» постійно розширює асортимент свого справжнього квасу. Популярність житнього “Домашнього”, ячмінного “Білого” і “Зі смаком яблука” надихнула нас створити квас із особливо насиченим смаком – “Опілля Чорний”. Він досконало освіжає, тамує спрагу і бадьорить. “Опілля Чорний” – це поєднання насолоди, духмяності й природної користі. І всього цього у новому квасі – максимум», – підкреслюють броварі.

Натуральний склад і природний спосіб виробництва роблять його чудовим напоєм і для дітей, і для дорослих. Особливо незамінним він буде у спеку, наголошують виробники:

«Ми раді презентувати “Опілля Чорний” як новинку сезону-2025. Для зручності любителів квасу розливаємо його у півлітрові алюмінієві банки, а також літрові та півторалітрові ПЕТ-пляшки, щоб комфортно було освіжитись і на ходу, і компанією на природі, і родиною за столом. Тож запрошуємо скуштувати наш новий “Чорний”. Придбати його можна у найбільших мережах супермаркетів України АТБ, “Сільпо”, “Фора”, “Велика Кишеня”, “Ашан”, “Велмарт”, VARUS, NOVUS, у фірмових магазинах «Опілля» та в найближчих до дому крамницях.

Смакуйте справжній натуральний квас живого бродіння “Опілля Чорний”, у якому українська традиція якості, аромат, користь і смак – на максимумі!

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