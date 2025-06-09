Погода на Івано-Франківщині 9 червня

9 червня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями — грози.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Вдень — без опадів. Порівняно з попередніми днями, в області очікується похолодання — стовпчики термометрів опустяться до 22° тепла.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 13-15°, вдень — до 19-21° тепла.

По області вночі прогнозують 11-16°, вдень — 17-22° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 8-13°, вдень — 12-17° тепла.