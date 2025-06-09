На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим Кузюком Василем

Сьогодні, 9 червня 2025 року, додому в останнє повертається Герой України військовослужбовець Кузюк Василь. Захисник помер в лікарні від отриманих поранень.

Повідомляє очільник Пасічнянської громади Гунда Андрій, передає Правда.іф.

Орієнтовний час (можливі зміни на пізніше до 30 хвилин) руху траурного кортежу загиблого героя військовослужбовця Кузюка Василя

13:00 год. виїзд траурної процесії з м.Івано-Франківськ, с. Тисменичани, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л. Тарновиця, с. Назавизів,

13:45 год рух в м. Надвірна: вул. Шухевича, вул. Мазепи,

вул. Княгині Ольги, вул. Котляревського, вул. Володимира Великого, вул. Грушевського,

14:15 год рух с. Пнів,

14:25 год рух с. Пнів (Битківський поворот),

14.30 по вулиці Софії Галечко с. Пасічна від магазину Берізка,

15.00 год рух по вулиці Фентираль села Зелена

“Просимо усіх жителів громади вийти до центральних вулиць (запалити свічку пам’яті)! Гідно зустрічаємо віддаючи останню шану українському Воїну під час проїзду траурного кортежу, який мужньо боронив нас з Вами”, – йдеться у дописі.

Також день приїзду траурного кортежу та до дня похорону загиблого військового в Пасічнянській громаді тривають дні жалоби.

Жителів громади та власників закладів просять утриматися від розважальних заходів на території Пасічнянської громади в дні жалоби.