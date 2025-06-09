Сьогодні Надвірнянська громада прощається із загиблим воїном Лютаном Василем

Сьогодні, 9 червня 2025 року, до рідного дому востаннє повертається захисник Лютан Василь Васильович 15.05. 1989 р.н., житель села Красна Надвірнянської територіальної громади.

Повідомляє Зіновій Андрійович, пише Правда.іф.

Орієнтовно: о 10:00 год проїде траурна процесія м. Івано-Франківськ с. Цуцилів, с. Перерісіль, с. Назавизів.

-10:40 год м.Надвірна: вул. Шухевича, Мазепи, Чорновола, Шевченка.

-11:00 год с. Красна

Жителів Надвірнянщини просять спільно вшанувати памʼять захисника живим коридором пам‘яті.