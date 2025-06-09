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Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Надвірнянська громада прощається із загиблим воїном Лютаном Василем

Автор: Оксана Марушкевич
09/06/2025 09:51
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Сьогодні, 9 червня 2025 року, до рідного дому востаннє повертається захисник Лютан Василь Васильович 15.05. 1989 р.н., житель села Красна Надвірнянської територіальної громади.

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Повідомляє Зіновій Андрійович, пише Правда.іф.

Орієнтовно: о 10:00 год проїде траурна процесія м. Івано-Франківськ с. Цуцилів, с. Перерісіль, с. Назавизів.

-10:40 год м.Надвірна: вул. Шухевича, Мазепи, Чорновола, Шевченка.

-11:00 год с. Красна

Жителів Надвірнянщини просять спільно вшанувати памʼять захисника живим коридором пам‘яті.

“Громадо, згідно розпорядження Надвірнянського міського голови на період приїзду траурного кортежу до похоронної церемонії на території Надвірнянської громади тривають жалобні дні, тож закликаємо щодо скасування проведення всіх масових заходів на території громади”, – йдеться у дописі очільника громади.