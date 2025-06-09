Повалені дерева, зірваний дах: на Прикарпатті негода наробила шкоди. ФОТО

Рятувальники ліквідували наслідки негоди на Прикарпатті.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Увечері 8 червня в Івано-Франківській області різко погіршилися погодні умови — у кількох районах області вирували сильні пориви вітру, що спричинили падіння дерев, пошкодження покрівель та автомобіля, кажуть у ДСНС області.
Найбільше постраждали населені пункти Івано-Франківського та Калуського районів, а також місто Івано-Франківськ.
Рятувальники ДСНС спільно з працівниками міської аварійно-рятувальної служби розрізали й прибирали повалені дерева з доріг, обгороджували небезпечні ділянки та надавали допомогу місцевим жителям. Загалом розчистили 15 повалених дерев у різних населених пунктах області.
В Івано-Франківську через падіння дерева пошкоджений легковий автомобіль, ще в одному з будинків частково зірвало покрівлю. Також надійшло повідомлення про пошкодження підсофітки даху багатоповерхівки.
До ліквідації наслідків негоди залучали 20 осіб та 5 одиниць техніки, з них — 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.
На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
Закликаємо громадян дотримуватись правил безпеки під час ускладнення погодних умов: не перебувайте під деревами, лініями електропередач та не залишайте автомобілі під високими деревами та поблизу рекламних щитів, – пишуть в ДСНС.