ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Повалені дерева, зірваний дах: на Прикарпатті негода наробила шкоди. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Повалені дерева, зірваний дах: на Прикарпатті негода наробила шкоди. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
09/06/2025 10:22
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Рятувальники ліквідували наслідки негоди на Прикарпатті.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Увечері 8 червня в Івано-Франківській області різко погіршилися погодні умови — у кількох районах області вирували сильні пориви вітру, що спричинили падіння дерев, пошкодження покрівель та автомобіля, кажуть у ДСНС області.

Найбільше постраждали населені пункти Івано-Франківського та Калуського районів, а також місто Івано-Франківськ.

Рятувальники ДСНС спільно з працівниками міської аварійно-рятувальної служби розрізали й прибирали повалені дерева з доріг, обгороджували небезпечні ділянки та надавали допомогу місцевим жителям. Загалом розчистили 15 повалених дерев у різних населених пунктах області.

В Івано-Франківську через падіння дерева пошкоджений легковий автомобіль, ще в одному з будинків частково зірвало покрівлю. Також надійшло повідомлення про пошкодження підсофітки даху багатоповерхівки.

До ліквідації наслідків негоди залучали 20 осіб та 5 одиниць техніки, з них — 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Закликаємо громадян дотримуватись правил безпеки під час ускладнення погодних умов: не перебувайте під деревами, лініями електропередач та не залишайте автомобілі під високими деревами та поблизу рекламних щитів, – пишуть в ДСНС.