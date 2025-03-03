Чистота та комфорт: Івано-Франківськ передав військовим прально-банний комплекс

Івано-Франківськ не залишається осторонь потреб наших захисників на передовій. Цього разу місто передало 711 бригаді розмінування мобільний прально-банний комплекс, створений Івано-Франківським локомотиворемонтним заводом. Це вже третій такий комплекс, який дозволить військовим підтримувати гігієну навіть в польових умовах.
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Про це йдеться на сайті міського голови Руслана Марцінківа, пише Правда.іф
“В даному випадку ми переобладнали транспортний засіб під банно-пральний комплекс. Це вже в нас третя машина, яку ми переобладнали. Ми на волонтерській безоплатній основі передаємо нашим військовим для того, щоб створити їм хоча би більш-менш комфортні умови на передовій. Коштом власних резервів підприємства закупляємо, власними силами проводимо демонтаж і передаємо військовим”, – розповідає генеральний директор Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу Руслан Терешко.
У цьому прально-банному комплексі є все для зручності бійців – як удома, тільки на колесах. Генеральний директор локомотиворемонтного заводу Руслан Терешко розповів, чим саме обладнаний цей унікальний комплекс.
“Машину розбираємо фактично до рами і по-новому утеплюємо, модернізуємо. Встановлюємо туди електричну розводку, розводку по воді, насос який качає воду по системі, бойлер на дровах і є від електрики. Крім того, є генератор, який забезпечує автономне електроживлення. Ну і дві душові кабіни, ємність для води на 1 тонну, і пральна машина, й машина, яка зможе підсушити одяг”, – зазначає генеральний директор Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу Руслан Терешко.
Навіть на передовій, де кожен день є боротьбою за виживання, наші воїни потребують підтримки. Зокрема, у забезпеченні належних гігієнічних умов. За словами полковника Андрія Матвєєва, командира 711 бригади розмінування державної спеціальної служби транспорту, ця машина дозволить бійцям відновити сили та підтримувати гігієну поблизу лінії фронту.
“Хочу в першу чергу подякувати нашим жителям Франківщини, а також підприємцям. Дякую меру Івано-Франківська, що підтримав нас у нашій допомозі у виконання завдань. Хлопці виконують завдання на сході України—нема часу піти помитися, привести себе в належний стан. Для цього вони зробили нам таку гарну машину. Зробили прально-банний комбінат, щоб нашим хлопцям було легше привести себе в порядок, і вони почували себе, як вдома. Щоб вони не забували, що ми їх підтримуємо з усієї країни: і з західної, і з південної, і з північної. І аби вони думали тільки про одне—перемогти в першу чергу. Наша ненька Україна— це наша держава, і ніхто немає права на неї посягати”, – говорить командир 711 бригади розмінування державної спеціальної служби транспорту Андрій Матвєєв.
Міський голова Руслан Марцінків нагадав про складні умови, в яких перебувають наші захисники на передовій. За його словами, Івано-Франківськ докладає зусиль, щоб забезпечити бійцям хоча б мінімальний комфорт. Новий прально-банний комплекс — це ще один крок у цьому напрямку.
“Я бачив, як це працює в 10 гірсько-штурмовій бригаді 109 батальйоні. Не завжди ти маєш можливості мати умови, особливо якщо біля лінії зіткнення. Дуже важливо помитися, попрати і такі машини є надзвичайно важливі. Це третя машина, яку зробив наш локомотивний завод. Ми таким чином дуже вдячні нашим хлопцям, дівчатам, які сьогодні нас захищають. Для нас надзвичайно важливо, що наш локомотиворемонтний завод може це робити якісно, вчасно на замовлення і на потреби хлопців. До нас звернулася відповідна бригада, ми сказали—зробимо. Зробили в ті терміни, які могли зробити і ця машина поїде до хлопців. Це велика радість для нас, це важливо”, – резюмує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.