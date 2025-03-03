Чистота та комфорт: Івано-Франківськ передав військовим прально-банний комплекс

Івано-Франківськ не залишається осторонь потреб наших захисників на передовій. Цього разу місто передало 711 бригаді розмінування мобільний прально-банний комплекс, створений Івано-Франківським локомотиворемонтним заводом. Це вже третій такий комплекс, який дозволить військовим підтримувати гігієну навіть в польових умовах.

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Про це йдеться на сайті міського голови Руслана Марцінківа, пише Правда.іф

“В даному випадку ми переобладнали транспортний засіб під банно-пральний комплекс. Це вже в нас третя машина, яку ми переобладнали. Ми на волонтерській безоплатній основі передаємо нашим військовим для того, щоб створити їм хоча би більш-менш комфортні умови на передовій. Коштом власних резервів підприємства закупляємо, власними силами проводимо демонтаж і передаємо військовим”, – розповідає генеральний директор Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу Руслан Терешко.

У цьому прально-банному комплексі є все для зручності бійців – як удома, тільки на колесах. Генеральний директор локомотиворемонтного заводу Руслан Терешко розповів, чим саме обладнаний цей унікальний комплекс.

“Машину розбираємо фактично до рами і по-новому утеплюємо, модернізуємо. Встановлюємо туди електричну розводку, розводку по воді, насос який качає воду по системі, бойлер на дровах і є від електрики. Крім того, є генератор, який забезпечує автономне електроживлення. Ну і дві душові кабіни, ємність для води на 1 тонну, і пральна машина, й машина, яка зможе підсушити одяг”, – зазначає генеральний директор Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу Руслан Терешко.

Навіть на передовій, де кожен день є боротьбою за виживання, наші воїни потребують підтримки. Зокрема, у забезпеченні належних гігієнічних умов. За словами полковника Андрія Матвєєва, командира 711 бригади розмінування державної спеціальної служби транспорту, ця машина дозволить бійцям відновити сили та підтримувати гігієну поблизу лінії фронту.

“Хочу в першу чергу подякувати нашим жителям Франківщини, а також підприємцям. Дякую меру Івано-Франківська, що підтримав нас у нашій допомозі у виконання завдань. Хлопці виконують завдання на сході України—нема часу піти помитися, привести себе в належний стан. Для цього вони зробили нам таку гарну машину. Зробили прально-банний комбінат, щоб нашим хлопцям було легше привести себе в порядок, і вони почували себе, як вдома. Щоб вони не забували, що ми їх підтримуємо з усієї країни: і з західної, і з південної, і з північної. І аби вони думали тільки про одне—перемогти в першу чергу. Наша ненька Україна— це наша держава, і ніхто немає права на неї посягати”, – говорить командир 711 бригади розмінування державної спеціальної служби транспорту Андрій Матвєєв.

Міський голова Руслан Марцінків нагадав про складні умови, в яких перебувають наші захисники на передовій. За його словами, Івано-Франківськ докладає зусиль, щоб забезпечити бійцям хоча б мінімальний комфорт. Новий прально-банний комплекс — це ще один крок у цьому напрямку.