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На Драгобраті трагічно загинув лижник з Києва
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Драгобраті трагічно загинув лижник з Києва

Автор: Олег Мамчур
03/03/2025 21:47
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Під час катання на лижах поблизу гірськолижного підйомника “Карпатська чайка” на курорті “Драгобрат” у Рахівському районі зірвався з карниза лижник з Києва.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“О 14:45 до Служби порятунку повідомили про те, що під час катання на лижах поблизу гірськолижного підйомника “Карпатська чайка” гірськолижного комплексу “Драгобрат” Рахівського району зірвався з карниза лижник з Києва, 1976 р.н”, – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, тіло загиблого було знайдено о 15:10 без ознак життя. О 19:00 його транспортували до урочища Свидовець, де передали працівникам поліції.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт працювало гірське пошуково-рятувальне відділення села Кваси.