У Микуличині вантажівка збила чоловіка. ВІДЕО

Сьогодні, 3 березня у Яремчанській громаді трапилась дорожньо-транспортна пригода.
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У Микуличині пішохід потрапив під колеса вантажівки, пише Правда.
На щастя, пішохід, якого збила вантажівка в Микуличині, живий. Його госпіталізували.
до теми: Збільшилась кількість постраждалих у ДТП в Яремче. ФОТО