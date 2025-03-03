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У Микуличині вантажівка збила чоловіка. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Микуличині вантажівка збила чоловіка. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
03/03/2025 21:13
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Сьогодні, 3 березня у Яремчанській громаді трапилась дорожньо-транспортна пригода.

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У Микуличині пішохід потрапив під колеса вантажівки, пише Правда.

На щастя, пішохід, якого збила вантажівка в Микуличині, живий. Його госпіталізували.

до теми: Збільшилась кількість постраждалих у ДТП в Яремче. ФОТО