ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Збільшилась кількість постраждалих у ДТП в Яремче. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Збільшилась кількість постраждалих у ДТП в Яремче. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
03/03/2025 11:57
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Автопригода, де загинуло двоє осіб, ще двох — госпіталізували, трапилась першого березня близько 18 години у Яремчі.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Відомо, що 26-річний керманич легковика «Ford Mondeo», не обрав безпечної швидкості руху та не справився з керуванням. Надалі, водій виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на бетонний стовп електроопори. Опісля, автівка перекинулась на дах.

У результаті автопригоди один пасажир загинув на місці, ще один помер в лікарні. Йдеться про місцевих мешканців, 1995 та 1997 років народження.

Керманича та 19-річну пасажирку госпіталізували.

Водія перевіряли на наявність алкоголю в крові. Результат – нетверезий.

За вказаним фактом слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції статті водієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.