Збільшилась кількість постраждалих у ДТП в Яремче. ФОТО

Автопригода, де загинуло двоє осіб, ще двох — госпіталізували, трапилась першого березня близько 18 години у Яремчі.
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Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.
Відомо, що 26-річний керманич легковика «Ford Mondeo», не обрав безпечної швидкості руху та не справився з керуванням. Надалі, водій виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на бетонний стовп електроопори. Опісля, автівка перекинулась на дах.
У результаті автопригоди один пасажир загинув на місці, ще один помер в лікарні. Йдеться про місцевих мешканців, 1995 та 1997 років народження.
Керманича та 19-річну пасажирку госпіталізували.
Водія перевіряли на наявність алкоголю в крові. Результат – нетверезий.
За вказаним фактом слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Відповідно до санкції статті водієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.