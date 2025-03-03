На Франківщині зустрічають полеглого захисника Сорохана Івана

Сьогодні, 3 березня 2025 року, Верховинська громада зустрічає скорботний кортеж із тілом полеглого Героя – Сорохана Івана, жителя селища Верховина.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Верховинську селищну раду

О 13:00 год. – кортеж з тілом загиблого Воїна вирушить з Буковецького перевалу.

О 13:30 год. – панахида за загиблим Воїном біля стели Героїв Небесної Сотні в селищі Верховина.

Жителів громади просять зустріти траурний кортеж з тілом воїна з національною символікою, лампадками та квітами.