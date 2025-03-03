На Коломийщині зловмисники побили та пограбували військовослужбовця. ФОТО

Коломийські поліцейські за лічені години розшукали зловмисників, які побили та пограбували військовослужбовця. Подія сталась 28 лютого в обідню пору доби, у лісовому масиві, поблизу населеного пункту Шепарівці. Затриманим вже оголосили підозру за скоєння грабежу.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

“Повідомлення про пограбування до поліцейських Коломийщини надійшло від 27-річного мешканця Харкова. Потерпілий – військовослужбовець, який перебуває на лікуванні на Прикарпатті. Зі слів заявника, двоє невідомих чоловіків напали та побили його. Також, відібрали понад 110 тисяч гривень та мобільний телефон. Після чого покинули місце злочину”, – йдеться у дописі

Потерпілий самотужки добрався на найближчого населеного пункту, де перехожі допомогли зателефонувати до поліції. При спілкуванні з правоохоронцями заявник дав чіткий опис нападників.

Довго переховуватися зловмисникам не довелось. Оперативники кримінальної поліції провели низку заходів та розшукали грабіжників за лічені години на одній із вулиць районного центру. Нападниками виявились 20 та 26-річні мешканці Коломиї. Обидва раніше судимі за вчинення майнових злочинів.

При поверхневому огляді у затриманих вилучено частину викрадених коштів. Іншу частину, вони потратили на власні потреби.

Слідчі територіального підрозділу поліції затримали нападників в процесуальному порядку. Обом фігурантам повідомлено про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану.

За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, їм загрожує максимальне покарання до десяти років за ґратами.