На війні загинув коломиянин Роман Качелюк

Скорботна звістка надійшла до Коломийської громади. 26 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув коломиянин Роман Качелюк.

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Повідомляє Богдан Станіславський, передає Правда.іф.

“Скорботна звістка для нашої громади. 26 лютого 2025 року, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, загинув коломиянин Роман Качелюк – старший солдат, оператор роти радіоелектронної боротьби 65-ї окремої механізованої бригади “Великий луг” Від громади висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Романа. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами”, – йдеться у дописі мери.

Про час і місце прощання з нашим захисником повідомлять додатково.