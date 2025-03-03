Росія вночі запустила понад 80 безпілотників: як відпрацювала ППО

У ніч на 3 березня російська федерація запустила проти 83 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Безпілотники атакували з чотирьох напрямків.
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Про це повідомляє Правда з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу дрони атакували з напрямків російських міст Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.
До відбиття повітряного нападу були залучені:
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби;
- мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 46 безпілотників у межах Харківської, Полтавської, Сумської Київської та низки інших областей. Також 31 дрон-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.
Через атаку постраждали:
- Харківська;
- Сумська;
- Київська;
- Черкаська;
- Дніпропетровська області;
- Запоріжжя.