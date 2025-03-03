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Росія вночі запустила понад 80 безпілотників: як відпрацювала ППО

Автор: Олег Мамчур
03/03/2025 12:36
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ДІМ РІА
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У ніч на 3 березня російська федерація запустила проти 83 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Безпілотники атакували з чотирьох напрямків.

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Про це повідомляє Правда з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу дрони атакували з напрямків російських міст Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 46 безпілотників у межах Харківської, Полтавської, Сумської Київської та низки інших областей. Також 31 дрон-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

Через атаку постраждали:

  • Харківська;
  • Сумська;
  • Київська;
  • Черкаська;
  • Дніпропетровська області;
  • Запоріжжя.