Упродовж минулого тижня понад 11 тисяч прикарпатців захворіли на грип та ГРВІ

Впродовж 9 тижня 2025 року в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 11 343 особи, в тому числі 5 754 дитини до 18 років, що становить 50,7%

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Госпіталізовано протягом тижня всього – 314 осіб (2,8% від загальної кількості захворілих), з них 155 дітей до 18 років (49,4%). У тому числі із COVID-19 госпіталізовано 93 особи, в т.ч. 14 дітей, що становить 15,1%, повідомив генеральний санітарний лікар Івано-Франківського ОЦКПХ МОЗ України Руслан Савчук.

З початку епідсезону проти грипу в області проведено 3809 щеплень, в тому числі групи медичного ризику – 637 осіб, епідризику – 1649 осіб, інші – 1523 особи.

В Івано-Франківській області через підвищення рівня захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 переведено на дистанційну форму навчально-виховний процес у 898 навчальних закладах (660 – заклади середньої освіти, 23 – колежді, 19 – ПТУ, 3 – ВНЗ (Прикарпатський національний університет ім. Стефаника, Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва, Коломийський навчально-науковий інститут). Призупинено роботу у 193 закладах дошкільної освіти.

За даними оперативної інформації з початку епідсезону 2024-2025 рр. в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 137084 особи, в тому числі 84202 дитини до 18 років (61,4%).