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Якою буде погода на Прикарпатті у перший тиждень весни

Автор: Lilia
03/03/2025 20:42
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У перший тиждень березня на Прикарпатті пануватиме справжня весна з сонячною і теплою погодою.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

За прогнозами синоптиків у понеділок, 3 березня, на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів. Температура повітря вдень 4-6о тепла.

У вівторок, 4 березня, увесь день утримається ясна погода. Без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 1-3о морозу, вдень 10-12о весняного тепла.

У середу, 5 березня, на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Вночі синоптики прогнозують -1-1о тепла, вдень повтіря прогріється др 13-15о тепла.

Четвер, 6 березня, тішитиме нас ясною погодою протягом усього дня. Без опадів. Вночі очікується 3-5о тепла, вдень майже літні 15-17о тепла.

На завершення робочого тижня у пʼятницю, 7 березня, увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 3-5о тепла, вдень 15-16о тепла.