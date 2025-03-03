На Всеукраїнських змаганнях франківські студенти отримали «Оскар»

Учасники UKD STUDENT DANCE COMPANY, яка складається з талановитих студентів-хореографів Фахового коледжу Університету Короля Данила, випускників спеціальності і просто друзів, що живуть танцем, взяли участь у 4 відбірковому турі Всеукраїнських змагань Dance Front, які відбувалися у Івано-Франківську. Учасниками конкурсу стали танцюристи з різних областей України, які представляли постановки професійних хореографів-постановників, інформує Правда.іф.

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Команда УКД представила авторську постановку студентки 4-курсу закладу вищої освіти Малєни Виросткової і ця робота достойно конкурувала з постановками досвідчених практикуючих хореографів.

Постановка під назвою «Погляд, яким ти чуєш» – це свіже, креативне вираження молоддю важливих суспільних проблем, реалізоване стильною та оригінальною хореографією.

«Ці студенти – наша величезна гордість. Це не лише висококласні танцівники, це мислячі, ерудовані творці, які в майбутньому будуть успішними хореографами-постановниками. Вони сповнені творчих ідей, завжди прислухаються до порад викладачів, вміло застосовують на практиці ґрунтовні знання, які отримують в коледжі. Їх не можливо вночі вигнати із танцювального залу, а о 7:30 вони уже тренуються, самостійно збираючись на репетиції в позанавчальний час. Насправді – це унікальне явище. А їхній сміливості взагалі можна позаздрити, адже конкурувати з досвідченими хореографами далеко не просто. Впевнена – вони світле і успішне майбутнє нашої Нації, яким ми пишатимемося», – розповідає викладачка Фахового коледжу УКД Наталія Чашечнікова.

Своє професійністю, злагодженістю та оригінальністю студенти УКД вразили як суддів, так і організаторів чемпіонату. І саме з рук організаторів вони отримали спеціальну нагороду –«Оскар», яку вручають найуспішнішим учасникам.