“Форми не було спочатку, але дали автомат”. Історія бійця на псевдо Тойота зі 102 бригади

Військовослужбовець на позивний Тойота служить пілотом дронів у 102 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ, що дислокується на Івано-Франківщині.
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У військо пішов одразу після початку повномасштабного вторгнення.
Про те, як змінилася війна упродовж трьох років, роль безпілотників у бойових діях та свою мотивацію воїн розповів у відео на Facebook-сторінці бригади.